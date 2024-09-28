وزير الري يتفقد حالة ترعة المنصورية وفرع بركات بالجيزة

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ ، حالة الرى على ترعة المنصورية وترعة فرع بركات الآخذة من ترعة المنصورية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، ويلتقي روابط مستخدمى المياه بالمنطقة.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن ما تحقق من نجاح فى إدارة المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات للعام الحالى بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلتها أجهزة الوزارة قبل وأثناء فترة أقصى الاحتياجات.

وتفقد عدد من المزارع التي تستخدم نظم الرى الحديث، حيث أشار أصحاب المزارع إلى أن استخدامهم للرى الحديث أسهم فى تقليل نمو الحشائش الضارة بالأرض الزراعية، وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة، وزيادة الإنتاجية المحصولية.

وخلال الزيارة التقى الدكتور سويلم عدد من ممثلي روابط مستخدمى المياه على ترعة المنصورية، حيث استعرض أحد المزارعين تجربته فى التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وما نتج عن ذلك من تقليل كميات الاسمدة المستخدمة فى أرضه، واستخدام محطة واحدة لري زمام قدره ٣٣ فدانا وهو ما انعكس على تقليل تكاليف العمالة والزراعة، بالإضافة لزيادة الإنتاج المحصولية وانعكاس ذلك على العائد المادى للمزارع.

وقد أشار المزارعون إلى أن تحولهم للرى الحديث كان تأثرا بتجارب الرى الحديث في الأراضي الجديدة بالمنطقة وتفاعلا مع مبادرات الوزارة واقتناعا منهم بعوائده، وقد أسهم المزارعون أنفسهم فى تطبيق نظم الري الحديث والزراعة فى الصوب بالمنطقة بشكل كبير مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحصولي وجودة الزراعات وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي منها.

تقديم كل أشكال الدعم الفني للمزارعين

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة التوجيه المائى بتقديم كل أشكال الدعم الفني للمزارعين الراغبين فى تنفيذ الري الحديث بأراضيهم، وقيام قطاع تطوير الري باستكمال حصر التجارب المميزة التى قام بها المنتفعون وتحديث خريطة على مستوى الجمهورية توضح المواقع التى يرغب المنتفعون بها فى تنفيذ الري الحديث بأراضيهم لاستخدامها كقاعدة بيانات لتوجيه جميع التمويلات المتاحة ومشروعات التعاون المستهدفة لهذا الغرض.