انطلاق برامج التوعية من مخاطر الإدمان بمركز شباب قفط بقنا

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بقنا، اليوم السبت، برامج التوعية بمراكز الشباب من مخاطر الإدمان، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي، تحت مبادرة " بداية " حيث تم اليوم عقد أولى الفاعليات بمركز شباب كوم بلال التابع لإدارة شباب نقادة جنوب محافظة قنا، وذلك بالتعاون مع المعهد الأزهرى بكوم بلال وكان عدد المشاركين 100 من النشء.

وشملت التوعية ورش عمل وأنشطة ترفيهيه ومحاضرات ونشاط أنت البطل ونشاط رياضي من فريق متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا.

وتحدث محمد عبد الرحيم عرفه على مخاطر الإدمان وسلبياته وتأثيره على الفرد و الأسرة والمجتمع، مضيفاً ان تعاطي المخدرات من أخطر الآفات التي نعاني منها في عصرنا الحالي فقد انتشرت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، وأثرت على صحة الفرد النفسية والبدنية وغيّرت من طريقة تفكيره وسلوكياته.

يأتى ذلك تحت رعاية معالى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و قيادة، إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى و محمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، و محمود ياسين مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا.

من ناحية أخرى تستمر فعاليات انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب قفط، بجنوب قنا، حيث بدأت اليوم انعقاد الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد تشكيل كامل للدورة، وذلك بمقر مركز شباب الهلال بمركز قفط جنوب محافظة قنا، و بحضور السادة القائمين على الاشراف كلا من أحمد طارق مصطفى رئيس اللجنة و مصطفى عبدالرحمن، وحسين شوقي عبدالراضي مدير إدارة شباب قفط و ناصر عبدالفتاح أحمد عضو الهيئات بالإدارة و رامي محمد الملقب عضو الحوكمه والمراجعه الداخلية بالإدار .

وبدأت اللجنة أعمالها بإجراء الفتح فى تمام الساعة التاسعة صباحا وجرى التصديق على الحساب الختامى ومشروع الميزانية والتقرير النهائي لأعمال مجلس الإدارة عن العام المالي السابق.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ومحمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزاره الشباب والرياضة بمحافظة قنا.