سقوط تشكيل عصابي لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية ،بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر ،وتصنيعها داخل ورشة بدون ترخيص ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة #ورشة لتصنيعها بدون ترخيص ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (20 بندقية خرطوش - 25 فرد محلى – 2 بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - سيارة "للتنقل والترويج لنشاطهم الإجرامى").

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1,5مليون جنيه تقريباً)،ةتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

