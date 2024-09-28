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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

الثقافة تستضيف معرض "أيام الجونة" بالأوبرا للفنان أشرف نصيف

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد معرضاً بعنوان (أيام الجونة) للفنان أشرف نصيف، في السادسة مساء الاثنين ٣٠ سبتمبر  بقاعة صلاح طاهر، والذي يستمر حتي الثلاثاء ٨ اكتوبر  ويضم ٨٠ عمل فنى بخامة مكسيد ميديا. 

معلومات عن أشرف نصيف


يذكر أن الفنان أشرف نصيف، ولد عام ١٩٧١ ، تخرج من كلية الفنون الجميلة بالزمالك عام ١٩٩٥، عضو في نقابة الفنانين التشكيليين ، عضو باللجنة الثقافية لتنظيم المعارض بنادي هليوبوليس منذ عام ٢٠٠٥، شارك في العديد من المعارض الفنيه داخل مصروخارجها كما أقام العديد من المعارض الفردية.

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