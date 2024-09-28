وزير الشباب والرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركز ناصر في الزقازيق

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بحضور المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، اليوم السبت؛ ملعب خُماسي قانوني بمركز شباب ناصر بالزقازيق، بتكلفة 547.462 جنيه، موجهًا بالاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير، والمضي قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينًا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من النشء والشباب.

وشهد وزير الشباب؛ عرض فني لشعبة الفن التعبيرى للنشء والمقدمة من فريق مركز شباب بحري والحاصل على المركز الأول بمسابقة (كنوز مصرية)، قدم من خلالها الفريق استعراض فني على أغنية (سوا سوا) الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية والذى نال استحسان الحضور.

وتفقد وزير الشباب أكاديميات الكاراتية والتى قدم من خلالها فريق الكاراتية عرض خاص باللعبة والحراكات القتالية .