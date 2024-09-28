محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون
تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب "مولينيو" حيث يحتضن مباراة فريقي ليفربول وولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.
تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 سيعلق خليل البلوشي على أحداث مباراة اليوم.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، آندي روبرتسون.
خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ.
خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.
خط الهجوم: ديوجو جوتا.
ترتيب ليفربول قبل مواجهة وولفرهامبتون
يحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراة واحدة، حيث فاز في الجولة الماضية على بورنموث بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وأحرز مهاجمو ليفربول 10 أهداف ودخل مرماهم هدفا واحدا.
ترتيب وولفرهامبتون قبل مواجهة ليفربول
يحتل فريق وولفرهامبتون، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حيث خسر في 4 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، ولم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم، أحرز مهاجموه 5 أهداف، ودخل مرماهم 14 هدفا.