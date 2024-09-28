السبت 28 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أعمال كوكب الشرق في معهد الموسيقى العربية

روائع وإبداعات رموز
روائع وإبداعات رموز الغناء العربي

تواصل وزارة الثقافة المصرية تقديم روائع وإبداعات رموز الغناء العربي من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عبر حفل ضمن سلسلة "كلثوميات" التي تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد ٢٩ سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مسيرتها الفنية، ويؤديها كل من رحاب عمر وغادة آدم.

جدير بالذكر أن سلسلة "كلثوميات" تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية، التابعة لوزارة الثقافة، لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الموسيقي العربي.

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