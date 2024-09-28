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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

إحالة 7 من العاملين بالوحدة الصحية بالتحرير للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قرر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، إحالة ٧ من العاملين بالوحدة الصحية بالمجد مركز التحرير؛ للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لعدم الإنضابط الإداري.

جاء ذلك خلال مرور المفاجئ  على الوحدة لتفقد سير العمل ،والوقوف على مدى  الإنضباط الإداري ، والإطمئنان على مدى انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وقام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمتابعة سير العمل بكافة أقسام الوحدة ، حيث تفقد العمل بالإستقبال والطوارئ، كما تابع العمل بمكتب الصحة ، وتابع ايضا العمل بالعيادات والمعمل 

وأصدر تكليفات لمدير الإدارة الصحية بالتحرير ولكافة الفرق الإشرافية بالإدارة ،  بتكثيف المرور على مدار الساعه على جميع الوحدات الصحية بالإدارة .

وقام بمناقشة بعض الأهالى المتواجدين بالوحدة واستبيان أرائهم ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالمركز، كذلك الإستماع إلي إحتياجاتهم ، والمشاكل والمعوقات التى تقابلهم ،ووجه بتذليل كافة المعوقات ، وتقديم كل الدعم من أجل النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أهالى التحرير .

وفى نهاية جولته حث وكيل صحة البحيرة ، جميع العاملين بالوحدة على حسن التعامل مع المواطنين وبذل المزيد من الجهد من أجل الوصول لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .

الجريدة الورقية