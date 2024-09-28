إصابة شخصين في مشاجرة بأبو عطوة فى الإسماعيلية

أصيب شخصين بطلق ناري خرطوش في مشاجرة دامية بقرية أبو عطوة بجوار المثلث في محافظة الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بأول أبو عطوة عند المثلث.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين، هما 'إبراهيم أدهم راغب'، 35 سنة، مقيم أبو عطوه، مصاب بطلق خرطوش بالقدم اليمنى، و'أحمد أدهم راغب'، 30 سنة، مقيم أبو عطوة، مصاب بطلق خرطوش بالفخذ الأيمن.

علي الفور، انتقلت الأجهزة المعنية الي مكان الواقعة، ودفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.