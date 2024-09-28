موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستضيف فريق أرسنال اليوم السبت، نظيره فريق ليستر سيتي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة مباراة أرسنال وليستر سيتي، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال و ليستر سيتي

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، بإذاعة مباراة أرسنال و ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

يتواجد أرسنال حاليا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد3 نقاط، ولم يحقق الفريق حتى الآن أي انتصار في بطولة الدوري، وتعادل 3 مرات من قبل وخسر مرتين وسجل الفريق 6 أهداف واستقبل 8.