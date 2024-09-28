تفاصيل مصرع وإصابة 15 شخص في حادث تصادم بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمقطورة من الخلف حال توقفها على جانب الطريق نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل الجتمانين والمصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة وأخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "شريف . ع . ح . ح" 48 سنة سائق يقيم دائرة المركز اصطدم بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "محمود . ج . ع . م" 45 سنة سائق يقيم بمحافظة المنيا من الخلف حال توقفها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة كل من :- "مصطفى . ق . ك . م" 20 سنة عامل و"محمود . ف . م . ا" 19 سنة طالب وعبد الله . م . ع . ع 33 سنة عامل و"مصطفى . م . م . م" 33 سنة عامل و"السيد . م . ا . ع" 32 سنة حاصل علي دبلوم يقيمون دائرة المركز من مستقلي السيارة الأولى وتم نقل الجثامين لمستشفتي أخميم المركزي وسوهاج الجامعي الجديدة .

وإصابة كل من :- قائد السيارة الأولى بكدمات بالرأس ومستقلي السيارة الأولى "محمود . خ . م . ا" 42 سنة عامل بكسر بالقدم اليسرى والطفل "محمد . ا . ع . م" 15 سنة طالب بجرح بفروة الرأس و"أحمد . ا . ح . ح" 27 سنة عامل بكدمات بالظهر و"الأمير . ح . ا . ح" 28 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم والطفل "رزق . م . ط . ع" 12 سنة طالب بجرح بفروة الرأس و"خالد . ا . ف . ح" 22 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم و"هلال . م . م . ر" 21 سنة عامل جرح باليد اليمني وكدمات متفرقة بالجسم و"محمود . ر . ع . ر" 20 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم يقيمون دائرة المركز وحسن م را 35 سنة عامل باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم يقيم بدائرة مركز سوهاج وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما سبق .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق متصل شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية وجها لوجه نتج عنه مصرع قائد الدراجة طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة المركز وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "عبد الرازق . خ . ا . م" 49 سنة سائق يقيم بدائرة مركز طهطا اصطدم بدراجة بخارية قيادة "علاء . ا . ح . ا" 18 سنة طالب يقيم دائرة المركز، ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة وتم نقله لمشرحة مستشفى طما المركزي .

وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفي "أسامة . ح . ا . م" 43 سنة عامل يقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .