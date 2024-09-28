السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عمرو الجنايني: الزمالك سيبقى كبير الكرة المصرية والأفريقية

الجنايني
الجنايني

أعرب عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، عن سعادته البالغة بفوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، مؤكدًا أن فرحته لا توصف.

وفي تصريحات لقناة الزمالك، شدد الجنايني على أن الزمالك سيظل دائمًا كبير كرة القدم المصرية والأفريقية، حتى في أصعب الظروف. ووصف الفوز باللقب بأنه "عزيز جدًا" نظرًا لأنه تحقق في أوقات صعبة.

جاءت هذه التصريحات بعد المباراة المثيرة التي جمعت الزمالك بالأهلي، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي، بعد أن سجل وسام أبوعلي الهدف الأول للأهلي، وتعادل ناصر منسي للزمالك. وفي ركلات الترجيح، تمكن الزمالك من الفوز بنتيجة 4-3، ليضيف اللقب إلى سجله الحافل بالإنجازات. كما وجه الجنايني شكره لمجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز.

 

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