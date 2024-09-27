قررت نيابة المطرية ، بحبس عامل متهم بقتل جاره بسلاح أبيض بسبب مشاجرة نشبت بين زوجته وزوجة المجني عليه 4 أيام على ذمة التحقيق.

حبس عامل متهم بقتل جاره في المطرية

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين جارتين بسبب لهو الأطفال استعانت كل منهما بزوجها.

وكشفت التحريات أن أحد الأزواج طعن الآخر بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مقطورة وسيارتين ملاكي بسجن طرة

كما شهدت منطقة سجن طرة ، حادث تصادم انتهى بمصرع 5 أشخاص، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة نقل مقطورة وسيارتين ملاكي، ثم اصطدمت المقطورة بسور سجن طرة، أعلى طريق الأوتوستراد.

جرى إخطار غرفة عمليات النجدة بالحادث وكذلك غرفة مرور القاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم نقل الجثث لمستشفى مبرة المعادي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

وتقوم جهات التحقيق بسماع شهود العيان لمعرفة المتسبب في الواقعة التي أودت بحياة 5 أبرياء، تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق وصرحت بسرعة إنهاء إجراءات الدفن عقب الانتهاء من قيام الطب الشرعي بكتابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.