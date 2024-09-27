مجازاة كاتبين فى مرور مفاجئ لوكيل صحة الفيوم

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور المفاجئ على 7 وحدات رعاية اولية بمركز طامية هى الفهمية و الكومى و منشاة الجمال و المظاطلى و فانوس وسعد روبى وقصر رشوان رافقه خلالها كلا من هالة احمد مدير ادارة التمريض والدكتور احمد مصطفى دخيل مسئول ميكنة الموارد البشرية وعضو ادارة الدعم الفنى زمتولى سعد مدير الشئون الادارية والدكتورة نورهان محمد عضو ادارة الدعم الفنى.



استهل وكيل الوزارة الجولة المفاجئة بالمرور على وحدة الفهمية و تفقد فيها الاستقبال و التطعيمات وتنظيم الاسرة و الملفات و تنظيم الاسرة والاسنان ووجد الصيدلية مغلقة وغياب جميع الصيادلة فقرر اعادة توزيعهم كما لاحظ غياب اطباء الاسنان فأمر باعادة توزيعهم ايضا.



كما قرر مجازاة كاتب الوحدة بخصم يومين لعدم التزامه بتعليمات وكيل الوزارة .

نفايات فى غير موضعها…



ولاحظ وجود نفايات فى غير موضعها فنبه بالفصل الجيد للنفايات واتباع اجراءات مكافحة العدوى وامر بتغيير رئيسة تمريض الوحدة لاهمالها



بعد ذلك قام و فريق المديرية بالمرور على وحدة الكومى وتفقد الاستقبال والملفات ووجد الملفات غير مكتملة وغير مرقمة فأمر باستكمالها وترقيمها.



كما وجد الصيدلية مغلقة وغياب جميع الصيادلة فقرر اعادة توزيعهم خارج الادارة لسد العجز بالادارات الاخرى وتبين غياب الطبيبة ايضا فامر باعادة توزيعها على وحدة اخرى داخل الادارة.



ثم توجه بعدها الى وحدة منشاة الجمال وقام بتفقد الاستقبال والتطعيمات والاسنان وامر باعادة توزيع اطباء الاسنان خارج الادارة لتغيبهم عن العمل وذلك بالتنسيق مع ادارة الاسنان بالمديرية، كما لاحظ وجود نفايات فى غير موضعها فأمر بتغيير رئيسة التمريض لاهمالها فى مهام عملها.



بعد ذلك توجه وكيل الوزارة لوحدة المظاطلى و تفقد فيها الاستقبال وامر بصرف مكافاة للممرضة سهر محمد عادل لكفاءتها العلمية كما تفقد غرفة الملفات و تنظيم الاسرة والتطعيمات والاسنان ولم يجد سوى طبيبة واحدة وامر باعادة توزيع اطباء الاسنان المتغيبين.



كما لاحظ بان قائمة اسعار الخدمات غير محدثة طبقا للائحة الجديدة فامر بتحديثها.

ثم قام بالمرور المفاجئ على وحدة فانوس وامر بمجازاة الكاتب لعدم التزامه بتعليمات الدكتور وكيل الوزارة وتفقد العيادة و الصيدلية والاستقبال و التطعيمات والاسنان والمعمل و التعقييم ووجد الاوتوكلاف معطل فامر بالتواصل مع مديرة الصيانة الطبية بالمديرية لاصلاحه.



بعد ذلك توجه الى وحدة سعد روبى ولاحظ وجود اعطال فى لمبات الكهرباء فامر بتغييرها وتفقد الملفات ووجدها غير مستكملة فامر باستكمالها كما وجد الصيدلية مغلقة فامر باعادة توزيع الصيادلة المتغيبين ثم تفقد التطعيمات وامر بصرف مكافاة للممرضة دعاء سالم عتريس لكفاءتها العلمية .



كما لاحظ ان جهاز الضغط مكسور ولا يعمل فقام بالتواصل مع دكتورة نشوى رحيم مديرة الادارة لتوفير اخر خلال 24 ساعة.



وفى نهاية الجولة المفاجئة قام بالمرور على وحدة قصر رشوان وتفقد التطعيمات وكانوا عائدين من تطعيم تلاميذ المدارس ، وتفقد العلاج الطبيعى وامر بحصر اعمال اخصائيو العلاج الطبيعى واعادة توزيع الزائد منهم للاستفادة منهم فى وحدات اخرى و تفقد الاسنان و امر باعادة توزيع اطباء الاسنان خارج الادارة كما وجد اعطال بكرسى الاسنان فامر بالتواصل مع مديرة الهندسة الطبية لاصلاحه.

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