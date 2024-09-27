الفنانة سهير رجب تحسم حقيقة اعتزالها التمثيل

كشفت الفنانة سهير رجب عن شعورها بالحزن الشديد بسبب غيابها عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، وذلك خلال حوارها ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة Ten الفضائية.

حقيقة اعتزال سهير رجب

وقالت الفنانة سهير رجب: "قرار اعتزالي شائعة سخيفة ولا يعرض عليا أي أعمال فنية على الرغم من اني لست فنانة فاشلة.

حقيقة اعتزال سهير رجب

كما أوضحت سهير: أغلب الأعمال التي عرضت عليا ورفضتها كانت تحصرني في أدوار الاغراء والمشاهد الجريئة وهذا سبب تعطيل مسيرتي الفنية. واستكملت: انها تسعي وتطلب المساعدة للمشاركة بأعمال فنية لكن لم يتم الاستجابة لها .

من هي سهير رجب؟

جدير بالذكر أن الفنانة سهير رجب شاركت فى العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامها (صيد الحيتان، النمس)، ومن مسلسلاتها (ولاد السيدة، الأدهم، صبيان وبنات).

من هي سهير رجب؟

كما قدمت من قبل عدد من الأعمال المسرحية مع الفنان سمير غانم، وكانت من أهم عناصر فرقته المسرحية، كما شاركت النجم الراحل أحمد ذكى فى فيلمه الأخير "حليم"، وقدمت شخصية سعاد حسنى، كما شاركت فى مسلسل "سلسال الدم".