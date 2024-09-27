جامعة حلوان تطلق "أسبوع الخدمة العامة"

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن إطلاق مبادرة "أسبوع الخدمة العامة" مع بداية العام الدراسي الجامعي 2024/2025.

تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى طلاب جامعة حلوان من خلال مشاركتهم الفعالة في تطوير وتجميل حرم كل كلية والمناطق المحيطة بها.

غرس قيم المسؤولية المجتمعية في طلاب جامعة حلوان

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المبادرة ستشهد مشاركة واسعة من طلاب عشائر الجوالة والأسر الطلابية، حيث سيقومون بأعمال تطوعية تشمل تجميل الكليات وزراعة الأشجار وتحسين المظهر العام للجامعة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان : "هذه الخطوة تهدف إلى غرس قيم المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشعور بالانتماء للجامعة والوطن على حد سواء."

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في زيادة الانتماء والولاء للطلاب تجاه جامعتهم، حيث يشاركون بشكل مباشر في تحسين بيئتهم التعليمية. كما ستعزز روح العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب، وتنمي الحس الوطني من خلال المشاركة في تحمل المسؤولية تجاه المرافق العامة، بالإضافة إلى ذلك، ستكسب الطلاب مهارات عملية في مجالات مختلفة وتعزز الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على جمال وتطوير البيئة المحيطة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لربط التعليم الأكاديمي بالخدمة المجتمعية، مشيراً إلى أن مشاركة الطلاب في تطوير جامعتهم ستنعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي وانتمائهم الوطني.

تتم المبادرة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، و هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بالإضافة إلى إدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة.