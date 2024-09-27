ألقوا جثته بالنيل .. التحقيقات في مقتل شاب علي يد أصدقائه بمصر القديمة

لقي شخص في العقد الثالث من عمره ، يبلغ 35 عاما مصرعه متأثرًا بإصابته، إثر مشاجرة مع عدد من أصدقائه بسبب خلافات بينهم في منطقة مصر القديمة التابعة لمحافظة القاهرة.

ألقوا جثته في النيل .. التحقيقات في واقعة مقتل شاب علي يد أصدقائه بمصر القديمة

وكشفت التحريات الأولية؛ عن أنه خلال وجود المجني عليه بمنطقة مصر القديمة، نشب مشاجرة مع بعض أصدقائه بسبب خلافات سابقة بينهم وحدثت مشادة كلامية بينهم، تطورت لمشاجرة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين تعدوا على المجني عليه وألقوا جثته بكورنيش النيل.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بين بعض الأشخاص نتجَ عنها وفاة شاب، ونقله لمشرحة المستشفى.

وجبة فاسدة السبب.. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بالأقصر

كما أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بمغص معوي وقيء وإسهال نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بقرية الحميدات التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بمغص معوى، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة.

وهرعت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث ليتبين إصابة كل من: د. م. س. البالغة من العمر 6 أعوام، ر.م.س البالغة من العمر 4 أعوام، أ.م.س البالغة من العمر 40 عاما، م.س.ع. البالغ من العمر 42 عاما، س.م.س. البالغ من العمر 34 عاما.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الأسرة أصيبت بتسمم نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بإسنا جنوب الأقصر لسرعة لتلقى العلاج اللازم.

وحررت سلطات مديرية أمن الأقصر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.