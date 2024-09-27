سوق الجملة في سوهاج الجديدة جاهز.. وتسريع طرح الكافتيريا

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج و الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج ، سوق الجمله بمدينة سوهاج الجديدة، تمهيدا لنقل سوق الجملة القديم الى سوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة.

وتم تخصيص و تسليم ( 88 ) محل خضار وفاكهة بمساحة 5300 م2 و(4 ) ثلاجات موز بمساحة ( 450 م2 ) بسوق الجمله الجديد بنظام نقل الاصول لصالح محافظة سوهاج تمهيدا لنقل السوق القديم بهذه المحلات.



أبدى المحافظ إعجابة الشديد بمبانى سوق الجمله و طريقة تنظيمه وأفاد انه سوق شامل يحتوى على جميع الخدمات المطلوبه لخدمة السوق و طالب بتسريع إنهاء إجراءات نقل وتسكين السوق القديم الى مقره الجديد بمدينه سوهاج الجديدة.

كما طالب جهاز المدينة بسرعة طرح الكافتريا بمعرفة جهاز مدينة سوهاج الجديدة لتشغيلها لتوفير الخدمات اللازمة للعاملين بالسوق والمترددين عليه .

وطالب بسرعة تشغيل مرفق الإسعاف والحمايه المدنيه ونقطة الشرطة .

كما طالب بتشكيل لجنه لإدارة السوق ممثله من جهاز مدينه سوهاج الجديده ومحافظة سوهاج والغرفة التجارية.

وصرح المهندس شريف عبد البديع رئيس جهاز مدينه سوهاج الجديده بان سوق الجمله تم تنفيذه على مساحة 43 فدانا ومكون من 351 محل عنابر فاكهه و عنابر خضار ومحلات خدميه وبعض المبانى الادارية و( 2 ) ميزان بسكول حمولة 70 طن للميزان وانه ليس لديه اى مانع من اى تعديلات ضرورية تساهم فى سرعة نقل السوق القديم وتشغيل السوق الجملةوالذى سيمثل نقلة هامة فى النهوض بمستوى الخدمات بالمدينة خاصة والمحافظة عامة ويساهم فى سرعة تنمية مدينه سوهاج الجديدة.