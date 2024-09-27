كلام فى الهوا

الجمعة 27/سبتمبر/2024 - 07:22 م 9/27/2024 7:22:13 PM

قبل أن تُسدل الستار على هؤلاء الذين كانوا على رأس مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، لا بد أن يقدموا كشف حساب عن المدة التى كانوا فيها فى القيادة، كشف حساب بالإنجازات وكم تساوى من الأموال.. للرأى العام قبل الجمعيات العمومية، التى فى كثير من الأحيان يتم كسر عينها بسبب الإعانات التى تصرف قبل انعقاد الجمعيات والإقامات فى أكبر الفنادق وأشياء أخرى. الأمر الذى يُسهل موافقة الجمعية على كل ما يُقدم لها، بالإضافة أن هذا الاجتماع فى هذا العام يُصادف انتخابات للمجالس، وما أدراك ما يُصرف فيها لشراء الأصوات. فى الغالب يتم تجاوز جدول الأعمال بسرعة الصوت والدخول مباشرة فى بند الانتخابات، وتختفى كل المؤاخذات على باقى جدول الأعمال من اعتماد ميزانيات ونشاط وخلافه. لذلك أرى أنه من دواعى النزاهة على تلك المجالس أن تُقدم كشف الحساب للرأى العام بأى طريقة كانت، من خلال نشره فى الصحف أو البرامج. هذا الكشف يتكون من بندين.. الأول المصروفات والبند الثانى الإنجازات والديون المتراكمة للمجالس القادمة وأسبابها، وهل أسبابها ترجع إلى سوء تصرف من المجلس أم لا، وكم المبالغ التى صرفت على كل عضو من مصروفات سفر إلى خارج مصر، والمكافآت التى صرفت لهم، حتى تبرأ ذممهم من إساءة التصرف فى المال العام، فجميع الشركات المساهمة تنشر ميزانياتها فى الصحف، رغم أن هذه الميزانيات لا تهم إلا المساهمين، ولكن الاتحادات تهم الشعب كله.

لم نقصد أحداً!!