الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأوليمبى يفوز وديا على مودرن سبورت بهدف نظيف

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي على فريق مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم.

وكان فريق الاوليمبى قد فريق المصرية للاتصالات ودياً علي ملعب عز الدين يعقوب بعد ان أختتم الفريق معسكره المغلق بمواجهة دكرنس والتى حقق خلالها الاوليمبى الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف ، أحرز الاهداف " محمد الشافعي ، محمد حموشه ، ريمون ، خورشيد ، اليو بداراه " .

وخلال المعسكر المغلق واجه الاوليمبى فى مباراة ودية فريق الاخضر الليبي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وذلك ضمن اللقاءات الودية للفريق داخل المعسكر المغلق استعداداً للموسم الجديد

يذكر ان النادى الاوليمبى يمر بكبوة بفريق كرة القدم لضعف الامكانيات التى تحد دون التعاقد مع لاعبين مميزين يستطيعون الصعود الى دورى الاضواء 

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