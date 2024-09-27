رئيس بعثة نادي الوحدة: الاتحاد السكندري أقوى المرشحين للقب البطولة العربية للسلة

تصل فجر الأحد القادم إلى الإسكندرية بعثة نادي الوحدة الاماراتي للمشاركة في بطولة الاندية العربية السادسة والثلاثين لكرة السلة التي يستضيفها الاتحاد السكندري اعتبارا من الثلاثاء القادم ولمدة ١٢ يوما ٠ ويلعب الفريق الظبياني ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه كلا من من الاتحاد السكندري وسلا المغربي والانطوني اللبناني ٠

وفي تعليقه على تلك المشاركة اكد "عبيد مفتاح" رئيس شركة الالعاب الرياضية رئيس البعثة ان الفريق سيخرج بمكاسب عديدة من خلال احتكاكه بأقوى الاندية العربية العريقة في مجال اللعبة في مقدمتها الاتحاد السكندري الفائز باللقب 7 مرات والمرشح الاول في النسخة الجديدة ٠

وعبر مفتاح عن سعادته بعودتهم الى البطولات العربية بعد غياب طويل استمر 26 عاما نتيجة لإلغاء اللعبة بالنادي بعد مشاركتهم في النسخة 12 عام 1998 واحتلالهم المركز الرابع ٠ وأضاف مفتاح بان التشكيلة الحالية معظمها من العناصر الشابة ابناء النادي الذين تدرجوا في المراحل السنية الى ان وصلوا للفريق الأول وسينضم إليهم في البطولة المحترفان الأمريكيان كديم جاك ومايرون جوردن ونجم المنتخب الجزائري تهامي غزول ومن الاندية المحلية راشد ايمن وخليفة ابراهيم ٠

و ردا على سؤال عن مباراتهم الافتتاحية امام زعيم الثغر قال مفتاح بأن المهمة بالطبع ستكون صعبة جدا لكن الفريق سيستفيد منها فنيا وبدنيا ٠ و تجدر الإشارة الى ان البعثة تضم اللاعبين حسين عمر و محمد عوني وراشد مسري وغيث السويدي وسيف الوهابي وهزاع البلوشي وعبدالله خالد وخالد الشحي وزايد المريخي وخليفة بلال وسلطان الدرمكي وزايد طارق بالاضافة آلى المحترفين والجهاز الاداري والفني محمد الحوسني المشرف العام والمدير الفني نضال بكري والمدرب العام احمد الجزأر والمدرب ايهم أل رشي واخصائي العلاج فيرست يانوش والمعد البدني ماريو