الخارجية تستجيب لشكاوى الطلاب المصريين ممن لم يدرسوا الأحياء بنظام المسار السعودي وقبولهم بالجامعات

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستجابة للشكاوى التي تلقتها من الطلاب المصريين بالخارج من الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية بنظام المسار السعودي لعدم إلحاقهم بكليات "الطب والصيدلة" بالجامعات المصرية، بسبب عدم دراستهم لمادة الأحياء ضمن المنهج المقرر للصف الثالث الثانوي، حيث تقرر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح بقبولهم في الجامعات المصرية، وفقا لضوابط معينة.

وقد وجه الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سرعة الاستجابة لشكاوى أبناء مصر في الخارج وتلبية مطالبهم والحفاظ على مستقبلهم التعليمي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا بين الوزارتين في ملف الطلاب المصريين بالخارج والعمل على حل كافة المشكلات التي تواجههم.

ومن جانبه، أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أن حل هذه المشكلة جاء استجابة لتوصيات مؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد يومي ٤ و٥ أغسطس الماضي، عقب إثارة هذه المشكلة خلال جلسات المؤتمر، حيث جاء رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تلك الشكوى متضمنا أن الطلاب الذين درسوا المسار العام على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع "الطبي والهندسي والكليات النظرية".

وأشار نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين درسوا مسار الصحة والحياة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع "الطبي والكليات النظرية"، لافتا إلى أن الطلاب الذين درسوا مسار علوم الحاسب والهندسة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع الهندسي، والكليات النظرية.

وتابع السفير نبيل حبشي، أنه بالنسبة للطلاب الذين درسوا مسار إدارة الأعمال يتم قبولهم في الكليات النظرية فقط، أما بالنسبة للطلاب غير الدارسين مادة الأحياء في الصف الثالث من النظام السعودي في حال ترشيحهم لإحدى كليات القطاع الصحي، فأكدت وزارة التعليم العالي أنه يشترط ضرورة أدائهم بنجاح امتحان في مادة الأحياء في مستوى الثانوية العامة المصرية المؤهلة لكليات القطاع الصحي بكلية العلوم بالجامعة المرشح لها أو إحدى الجامعات المجاورة في حالة عدم وجود كلية علوم بها، على ألا يتم انتقال الطالب إلى الترم الثاني للفرقة الأولى إلا بعد اجتيازه هذه المادة بنجاح، ويمكن للجامعات الخاصة والأهلية النظر في وضع اشتراطات قبولهم في كليات القطاعات الصحية بجامعاتها.

كما أكد نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، والتي تعد أحد أولويات عمل الوزارة ، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، من أجل تعزيز ربطهم بوطنهم الأم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم أينما كانوا.