ورشة عمل لتدريب الأطباء في الدقهلية على حالات الحمل الحرج

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة با لدقهلية عن ختام فعاليات ورشة العمل التى نظمتها وحدة الحد من القيصريات بالتعاون مع إدارة التدريب لتدريب الأطباء على حالات الحمل الحرج.

وأوضح مدكور أن الورشة استمرت على مدار 3 أيام وتأتى بالتزامن مع مبادرة بداية لتنمية الانسان المصرى ووتوافق مع أهدافها فى الارتقاء بصحة المراة عبر تقليل الولادات القيصرية غير المبررة وصولاً إلى مولود سليم لتقليل معدل إشغال الحضانات وتوفير الأماكن لحين الحاجة الفعلية .

فيما كشف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه تم إعداد خطة متكاملة لإمداد المستشفيات وأقسام الولادة بكل مايلزمها بالإضافة إلى تدريب الأطباء والتمريض لتحقيق المستهدف والحد من القيصريات .

بدوره أكد الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى تضافر كل الجهود بكافة إداراة صحة الدقهلية لدعم وحدة الحد من القيصريات وتنفيذ التوجهات الوزارية بدعم المرأة المصرية وتكوين كادر طبى مدرب بالإضافة إلى تدريب القابلات وتدشين التجربة بالمستشفيات .

وقال الدكتور يحيى رميح مدير وحدة الحد من القيصرياتت أن تدريب الأطباء جزء أساسى من نشاط الوحدة التى تحرص بشكل مستمر على تنظيم ورش العمل للتدريب على أعمال الولادة الطبيعية وكل مايؤدى إلى النهوض بمستوى صحة المرأة والطفل مشيراً إلى أن صحة الدقهلية لديها فريق متكامل من الاستشاريين بالتعاون مع أساتذة الجامعة لتنظيم مثل هذه الدورات .

