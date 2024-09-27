الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وفود تغادر قاعة الأمم المتحدة مع بداية خطاب نتنياهو.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

غادر عدد من الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة مع بداية خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

الرشق يطالب قادة الدول بالانسحاب من اجتماعات الأمم المتحدة أثناء كلمة نتنياهو

وفي وقت سابق اليوم، طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، القادة والزعماء بالانسحاب من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال كلمة رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن الانسحاب يعدُّ أقل الواجب للتعبير عن رفض وإدانة حرب الإبادة.

 

وأضاف الرشق اليوم الجمعة: "هتلر يخطب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهل يعقل أن يستمع له قادة العالم؟"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو (هتلر الصغير) هو المنفذ المباشر لجريمة الإبادة الجماعية في غزة، والمستمرة منذ نحو عام"،  والذي وسّع عدوانه وإرهابه بارتكاب المجازر اليومية بحق المدنيين في لبنان. 

 

وقال القيادي في الحركة، إن نتنياهو قتل أكثر من ٤١ ألف شهيد فلسطيني مدني، منهم ١٧ ألف طفل، ونحو ٢٠٠ رضيع، ودمر المشافي والمساجد والكنائس، وصبّ ٨٣ ألف طن من المتفجرات على غزة وخيام النازحين فيها. 

 

وأكد أن نتنياهو يواصل جريمته النازية مستخفاً ومتجاهلاً لقرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وضارباً بعرض الحائط أوامر محكمة العدل الدولية، مطمئناً أن مذكرة الاعتقال المحتملة لن يكون لها أثر بسبب الدعم الأمريكي البريطاني الغربي لجرائمه التي يرتكبها ضد الإنسانية.

 

وأضاف: "السلم البشري يقتضي اعتقاله ومحاسبته، وليس أقل من مقاطعة كلمته، وتركه يخاطب فقط من فقدوا حسهم الإنساني ووقفوا في الجانب المظلم من التاريخ الذي يكتب الآن، ورضوا على أنفسهم وشعوبهم عار الاستماع لهذا الوحش المتجرد من إنسانيته".
 

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف موقع بياض بليدا بقذائف ‏المدفعية

الاتصالات السورية توفر خدمات اتصالات وإنترنت مجانية للبنانيين النازحين

القسام تنعى محمد حسين سرور قائد العمليات الجوية في حزب الله

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف ثلاثَ مدمرات أمريكيةٍ معاديةٍ في البحر الأحمر

إسرائيل تلقي بالقنابل العنقودية فوق المنازل في لبنان.. صورة

إسرائيل تستعد للدخول البري إلى لبنان

جيش الاحتلال يجند لوائي احتياط للقتال في الشمال

القسام تستهدف جنود وحفار بقذيفة الياسين 105 في خان يونس
الجريدة الورقية