خطة لتطوير وتجميل ميادين مدينة شقنا

كلف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، لجنة التنمية العمرانية والبيئية برئاسة اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، بتفقد موقع الحديقة العامة بميدان محطة السكة الحديد بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل الميادين والقضاء على العشوائيات، ورفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على الوجه الحضارى للمحافظة، وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام الزائرين.

ضمت اللجنة كلا من: اللواء سامح البدراوى، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وشاذلى البرنس، نائب رئيس مركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد، مدير إدارة الشئون الهندسية بديوان عام محافظة قنا.

كما واصلت اللجنة تفقد أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، خاصة فى أماكن التجمعات السكنية، لما تمثله المساحات الخضراء من متنفس طبيعى للمواطنين.

و انتقلت اللجنه إلى عمارات الإسكان خلف كلية هندسة الأزهر بمنطقة الشئون، لبحث سبل تعظيم الاستفادة منها، والوقوف علي مشكلات المواطنين، وفقا للتقرير المقدم من مديرية الاسكان فى هذا الشأن بتعظيم الإستفادة من مجموعة العمارات السكنية.

جدير بالذكر أن محافظ قنا، كلف اللجنة فحص عدد من شكاوى المواطنين علي أرض الواقع، للعمل على تذليلها وحلها بشكل فورى وفقاً للقانون والإجراءات المنظمة لذلك.



وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة عمل تخطيط مرورى للشوارع والاستعانة بالمتخصصين بجامعة جنوب الوادى في تنفيذ التصمميات ووضع التصور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومراعاة الهوية البصرية للمبانى.

وعقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة التنمية العمرانية والبيئية، لبحث تطوير وتجميل عدد من الميادين بمدينة قنا بشكل حضاري، وفقًا لخطة التنسيق الحضاري.

حيث استمع محافظ قنا، من الشركات الشريكه لعرض توضيحى حول رؤيه تطوير الميادين مع عرض للتصمميات المقترحة للتنفيذ بكل ميدان على حدة . ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه جارى وضع خطة لتطوير وتجميل عدد من الميادين و تنفيذها تباعًا لإضفاء مظهر حضارى وجمالى على الميادين بناءاً على توجهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ميادين ومناطق متعارف عليها:

وفي سياق مماثل، قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن لجنة العمل الخاصة بالتنمية العمرانية والبيئية، قامت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة قنا لعمل مقترح للمدينة يتم من خلاله تقسيمها إلى ميادين ومناطق متعارف عليها، تمهيدا لتطبيق برنامج تطوير المشروعات العمرانية والأسواق، حيث يشمل البرنامج تطوير المنشأة التصميمية وتنمية الأعمال الهندسية.

وشدد المحافظ، على ضرورة أن تشمل جميع البرامج التى يتم تنفيذها على المراحل الأساسية للتخطيط الناجح وهي:"التنظيم والتخطيط والتنفيذ ثم المتابعة"، لافتا أن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية سوف تساعد مجموعات عمل بين الإدارات المعنية بالموضوع والغرض منها التنسيق بين المجموعات والإدارات لتبادل المعلومات بينهما والتشاور الفنى والمنسق العام لهذه المجموعات السكرتير العام المساعد والأمانة الفنيه للمجموعات من خلال التخطيط العمراني والبيئة وهدفها تنظيم العمل للمجموعات.

كما وجه المحافظ، لجان العمل بتشكل برنامج لتخطيط وتصميم المشروعات العمرانية المتمثلة فى المواقف والأسواق والمناطق الحرفية مع وضع تقييم لمؤشرات الأداء، حيث يعمل كل برنامج على مخططات تنظيمية مع وضع مؤشرات للبرنامج لمعرفة تقييم الأداء لدى المواطن.

لافتا أن المحافظة تسعى جاهدة لإيجاد الحلول والمقترحات لبعض المشكلات مثل: المخلفات الصلبة، وذلك من خلال دعم الابتكار وتطبيق المشروعات الخضراء الذكية، والعمل دعم مبادرات" 100 مليون شجرة، والهوية البصرية حيث إن مدينة قنا صديقه للبيئة.