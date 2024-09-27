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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

القائد العام للحرس الثوري: الشعب الفلسطيني سينتصر

القائد العام للحرس
القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي

أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن الشعب الفلسطيني سيحقق قريباً نصراً رائعاً وسيرفع حزب الله راية لا الله إلا الله فوق الأراضي المحتلة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قال في كلمة له نحن على يقين أن الشعب الفلسطيني سيحقق قريباً نصراً رائعاً وسيرفع حزب الله راية لا الله إلا الله فوق الأراضي المحتلة.

 

وأضاف، إن حزب الله البطل في لبنان، الذي يحمل راية المجد والجهاد والقوة، ويقاتل العدو في نقاط التماس ويخلق كل يوم انجازاً مشرفاً جديداً، في هذا المشهد مثل المشاهد السابقة سيخرج منتصراً فخوراً وسيضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء الواهمة.

لن يتمكنوا أبداً من الانتصار على إرادة حزب الله

وتابع، إذا تعاونت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات المتحالفة مع شياطين العالم، فلن يتمكنوا أبداً من الانتصار على إرادة حزب الله المجاهد في شرق البحر المتوسط. وبأذن الله تلك الدول محكوم عليها بالفشل.

 

 

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