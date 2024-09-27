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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

العثور على جثمان مسنة داخل منزلها بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة سيدة مسنه، مذبوحه داخل منزلها بقرية حمرا دوم، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة سيدة مفصولة الرأس داخل منزلها  بقرية حمرا دوم، شرق مدينة نجع حمادي.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر٧٠ عامًا، مذبوحه فى منطقة الرقبة وملقاه داخل منزلها بقرية حمرا دوم بمركز نجع حمادي.

 جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الحادث. 

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