احتفالا باليوم العالمي للسياحة.. شواطئ الإسماعيلة بالمجان

أعلن اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية، قرارًا بفتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم الجمعة بالمجان، سواء لزائري المحافظة أو لمواطني الإسماعيلية، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية باليوم العالمي للسياحة، والذي يحتفل به العالم يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام ويحمل هذا العام شعار (السياحة والسلام) والذي أطلقته منظمة السياحة العالمية؛ لتسليط الضوء على السياحة، وذلك لأهمية دورها في التنمية الاقتصادية وأيضًا في تعزيز السلام على المستوى العالمي في عالم تترابط فيه علاقات الشعوب بعضها ببعض.

ومن هنا تبرز أهمية السياحة كقوة مقنعة وديناميكية لتحدي الصور النمطية وتحدي الأحكام المسبقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن السياحة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الحوار بين الثقافات، وتقدم الكثير من الفرص منها التعارف وتعلم اللغات الأجنبية وتذوق النكهات الغريبة والتواصل مع البشر الآخرين وبناء التسامح؛ فالسياحة تعتبر تجربة تعليمية وروحية تغذي العقل، مشيرًا إلى الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز السلام والتفاهم بين الأمم والثقافات.

وتقوم إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية بالمرور على المتنزهات والشواطئ والأندية الاجتماعية لتوزيع المطبوعات والبروشورات السياحية على مواطني وزائري المحافظة احتفالًا بهذا اليوم.

وتشتهر محافظة الإسماعيلية، بالعديد من المقومات التي تجعلها مقصدًا للعديد من الزائرين في مجال السياحة الداخلية، كما تشتهر الإسماعيلية بسياحة المهرجانات مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ومهرجان الربيع ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هذا العام مع استعدادات المحافظة لاستقبال لوفود فِرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الرابع والعشرين وهو أول وأقدم مهرجان لهذا النوع من الفنون ارتبط اسمه بالإسماعيلية منذ نشأته.

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومي للإسماعيلية الذي يحوي العديد من القطع الأثرية والتاريخية، ومتحف هيئة قناة السويس والذي يضم عددًا كبيرًا من المعروضات التي تعبر عن تاريخ ونشأة قناة السويس.