إنبي يختتم معسكر الإسماعيلية بفوزين وديين وإشادة من الشريعي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي معسكر الإعداد بمدينة الإسماعيلية، بحضور الأستاذ أيمن الشريعي، رئيس النادي، والمحاسب عبد ربه إبراهيم، أمين الصندوق، والأستاذ محمد رفاعي، المدير التنفيذي للنادي ، حيث يأتى المعسكر ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وقد خاض الفريق خلال المعسكر المغلق وديتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام فريق الشهداء بفوز إنبي بهدفين دون رد، وفاز على نظيرة بورفؤاد في المباراة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف .

وأشاد الأستاذ أيمن الشريعي خلال تواجده بالمعسكر بمستوى الفريق المميز ، مؤكدًا أن التحضيرات كانت ناجحة وأن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات النادي في الموسم المقبل ، كما أعرب الشريعي عن تقديره للجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الفني خلال فترة الإعداد، والتي أظهرت التزامًا عاليًا وانضباطًا كبيرًا داخل وخارج الملعب.

فيما أكد مدير الكرة كابتن محمد إسماعيل أن الفريق خاض فترة إعداد مميزة، وشدد على أهمية العمل المتواصل لتقديم أداء قوي في الموسم القادم ،مضيفاً: "استفدنا كثيرًا من المعسكر في تحسين اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين، والمباريات الودية كانت فرصة جيدة لتطبيق الأساليب التكتيكية الجديدة. نحن واثقون أن الفريق سيظهر بصورة مشرفة في المنافسات القادمة."