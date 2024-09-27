عاجل
الرئيس الإيراني: شرحنا الهواجس بشأن فلسطين في نيويورك           إسرائيل ترفض الهدنة مع حزب الله.. لهذه الأسباب القسام تستهدف جنود وحفار بقذيفة الياسين 105 في خان يونس
الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إنبي يختتم معسكر الإسماعيلية بفوزين وديين وإشادة من الشريعي

إنبي
إنبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي معسكر الإعداد بمدينة الإسماعيلية، بحضور الأستاذ أيمن الشريعي، رئيس النادي، والمحاسب عبد ربه إبراهيم، أمين الصندوق، والأستاذ محمد رفاعي، المدير التنفيذي للنادي ، حيث يأتى المعسكر ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

txt

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

وقد خاض الفريق خلال المعسكر المغلق وديتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام فريق الشهداء بفوز إنبي بهدفين دون رد، وفاز على نظيرة بورفؤاد في المباراة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف .

وأشاد الأستاذ أيمن الشريعي خلال تواجده بالمعسكر بمستوى الفريق المميز ، مؤكدًا أن التحضيرات كانت ناجحة وأن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات النادي في الموسم المقبل ، كما أعرب الشريعي عن تقديره للجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الفني خلال فترة الإعداد، والتي أظهرت التزامًا عاليًا وانضباطًا كبيرًا داخل وخارج الملعب.

فيما أكد مدير الكرة كابتن محمد إسماعيل أن الفريق خاض فترة إعداد مميزة، وشدد على أهمية العمل المتواصل لتقديم أداء قوي في الموسم القادم ،مضيفاً: "استفدنا كثيرًا من المعسكر في تحسين اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين، والمباريات الودية كانت فرصة جيدة لتطبيق الأساليب التكتيكية الجديدة. نحن واثقون أن الفريق سيظهر بصورة مشرفة في المنافسات القادمة."

الجريدة الورقية