محافظ كفرالشيخ يتابع جهود منظومة النظافة وتمهيد الطرق

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الجمعة، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً .

وتابع، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة احمد على عيسى، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وحرص محافظ كفرالشيخ، على متابعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، وتابع جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة ،كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة.

وقام محافظ كفرالشيخ، بمتابعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، في أعمال النظافة العامة ورفع 60 طن ، تراكمات قمامة أول بأول بشوارع المدينة، كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، برئاسة سليم أبوشريف، رئيس مدينة البرلس، في حملات النظافة والاشغالات،وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء، علاء محمد يوسف، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة.

تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات ورفع 65 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس،وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، برئاسة جمال يونس فى أعمال النظافة العامة والإنارة، والاهتمام بكافة شوارع مدينة سيدي غازي، كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة وائل فرج، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الاشغالات من نهر شوارع المدينة، وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة محمد صلاح عبد الجليل، والتي قامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة.



وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.