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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

باريس سان جيرمان يسعى لتعزيز صدارته أمام رين قبل مواجهة أرسنال في دوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواصلة مشواره الناجح في الدوري الفرنسي، حيث يستضيف مساء اليوم الجمعة نظيره فريق رين على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة السادسة من ليج 1. 

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وتأتي هذه المباراة بمثابة الاستعداد الأخير لباريس سان جيرمان قبل مواجهته المرتقبة أمام أرسنال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة


من المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد رين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة *beIN Sports HD 1*.

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة من أول خمس جولات. في المقابل، يحتل رين المركز الثامن برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحسين موقفه أمام الفريق الباريسي القوي.

باريس سان جيرمان يأمل في تحقيق فوز إضافي يعزز به صدارته للدوري ويمنحه دفعة معنوية قبل المواجهة الأوروبية الحاسمة ضد أرسنال.

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