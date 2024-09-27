دعماً لـمبادرة" بداية ".. تعليم قوص تنظم سلسلة فعاليات تنموية

أشاد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بالحراك المجتمعى الذى أحدثته فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” بأسبوعها الاول الذى وصفه نبقطة الإرتكاز لجميع أطياف المجتمع بكياناته التنفيذية والشعبية والسياسية، والذى كشف عن نظرة القيادة السياسية الثاقبة التى راهنت على وعى الشعب والتفافه حول هدف تنموى واحد هو رقى ورفعت ووطننا الغالى مصر لنصل به إلى بر الأمان.

وأعرب مدير تعليم قوص، عن حفاوته بعدة فعاليات شارك بها قطاع التعليم فى الأسبوع الأول من تدشين المبادرة بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالتنسيق مع فرع ثقافة قنا ومجلس مدينة قوص والتى تضمنت ندوات توعية زراعية للتعريف بطريقة زراعة القمح بنظام التسطير حاضر فيها المهندس ابوالحسن على سعيد مدير التعليم الفنى، والتى إستهدفت مزارع مجلس قروى خزام جنوب مدينة قوص ، كما أقام قسم اكتشاف المواهب بالتنسيق مع الشاعر الغنائي احمد الشباط ندوة ثقافية بمجلس قروى جراجوس شارك فيها شعراء قصر ثقافة قوص لتحفيز طلاب المدارس على مواصلة الابداع ومواجهة الجمهور.

وثمن المهندس ياسر حمادى رئيس مركز ومدينة قوص من ورشة العمل الفنية لتلاميذ مدرسة كوبرى حجازة الابتدائية المشتركة التى نفذت منتصف الأسبوع الجارى والتى أقيمت بالتعاون مع قصر ثقافة قوص ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان بحضور عبدالله القبانى مدير عام الإدارة واحمد جابر مسعود مدير قصر ثقافة قوص و كريمان جمال مديرة المدرسة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بتعليم قوص وسيد مصطفى المنسق التكنولوجي والإعلام لثقافة قوص و ياسر مصطفى و ممدوح شاكر والفنان التشكيلي محمد فتحى مسؤولى الأنشطة بقصر ثقافة قوص وهانى أنيس المسؤول الاعلامي لتعليم قوص .

ومن جانبها أكدت هبه العويضى مسؤول قسم الدعم و التواصل مع المعلمين بتعليم قوص ، إن إدارة قوص التعليمية أعدت سلسلة فعاليات تنموية لمواصلة النشاط التثقيفى للعاملين بالمدارس ستشارك بها مطلع أكتوبر المقبل دعما وتفاعلا من مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تشمل برنامج مهنى لدعم القدرات والأنشطة بالإضافة إلى إقامت حفلات ثقافية وفنية بالتعاون مع عدة قطاعات خدمية مشاركة بالمبادرة .