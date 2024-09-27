طالب مزيف في حرم جامعة القاهرة

تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط شاب بحوزته شهادة مزيفة تثبت تخرجه من كلية التربية، أثناء تواجده داخل جامعة القاهرة.

وأثناء تعرف الجهات المعنية على ارتكابة جريمة التزوير، حاول المتهم تمزيق الشهادة، وتم السيطرة عليه، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتلقي قسم شرطة الجيزة، بلاغا من من رجال الأمن بجامعة القاهرة، يفيد ضبط أحد الأشخاص داخل الجامعة، بحوزته شهادة جامعية تثبت تخرجه من كلية التربية، وتبين أنها مزيفة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم ضبط المتهم، وتبين أنه خلال التحفظ عليه، حاول تمزيق الشهادة.

وفي سياق منفصل لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه في قرية الصعايدة بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، خلال اللهو بالخطأ في سلك تكييف داخل منزله بالبلده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من أهالى قرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، يفيد بمصرع الطفل "محمد حسين" 8 سنوات، خلال اللهو بالخطأ في سلك تكييف داخل منزله بالبلده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.