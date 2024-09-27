وزير التموين: بدء طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بخصم 30 %

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح وتوفير كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين بأسعار مخفضة، تم توقيع مبادرة مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضر والفاكهة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذّا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمبادرة تهدف لطرح الخضروات والفاكهة من المزارع إلي المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة.

تم تخصيص 16 منفذ ضمن المبادرة حتي الآن في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في محافظة القاهرة على أن يتم زيادة الاعداد تدريجيا.

سيتم بيع الخضروات والفاكهة للمواطن بتخفيضات لن تقل عن 25 – 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما أنها ستعمل على مدار اليوم مع سرعة امداد كل منفذ بالمنتجات قبل انتهاء الكميات المتواجدة لديه.

وامتداد للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشعبة الخضر والفاكهة تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية جاري دراسة إقامة أسواق اليوم الواحد للخضروات والفاكهة على مدار العام، في مناطق 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الخيالة، التجمع الأول، التجمع الثالث، التجمع الخامس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين.