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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

النصر يواجه الوحدة اليوم في دوري روشن السعودي

النصر
النصر

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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 المباراة المرتقبة ستقام على أرضية استاد الأول بارك، معقل نادي النصر، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة من أنصار الفريق العالمي، الذين ينتظرون رؤية نجوم فريقهم في مواجهة حاسمة.

 

يدخل النصرمباراة اليوم برصيد 8 نقاط، محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى النقطة 11، بعد أن سجل انتصارين وتعادلين في أربع مواجهات سابقة.

من جانبه، يحتل فريق الوحدة المركز الـ14 برصيد 4 نقاط من أربع مباريات، حيث حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا، وتعرض لخسارتين.

 الوحدة يأمل في تحسين موقعه في جدول الترتيب والخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.

موعد المباراة

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المتوقع أن تكون المواجهة مليئة بالإثارة والتشويق بين الفريقين.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة مباشرة بشكل حصري عبر قناتي SSC EXTRA 1 HD وSSC EXTRA 1 SD، وذلك بتعليق كلا من  فهد العتيبي، حاتم بطيشة، علي الربيع

 

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