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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

اسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم الجمعة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 27-9-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وجاء ذلك نظرا العطلة الرسمية بالبنوك الجمعة والسبت.

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سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.24 جنيه للشراء54.36 جنيه  للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.98 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.98 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.96 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.98 جنيه للشراء54.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.04 جنيه للشراء54.22 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.98 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.03 جنيه للشراء54.24 جنيه للبيع

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