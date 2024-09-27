اسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استقر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 27-9-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وجاء ذلك نظرا العطلة الرسمية بالبنوك الجمعة والسبت.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.24 جنيه للشراء54.36 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.98 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.98 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.96 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.98 جنيه للشراء54.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.04 جنيه للشراء54.22 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.98 جنيه للشراء54.16 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.03 جنيه للشراء54.24 جنيه للبيع