أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الجمعة 27-9-2024

استقرت أسعار الدواجن، بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة،ليسجل سعر الكيلو عند 75 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 85 إلي 90 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 27-9-2024.

وبلغ سعر كرتونة البيض مستويات 168 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 185 إلي 190 جنيها.

وأعلنت الغرفة التجارية بالجيزة ، هبوط سعر طن العلف في الأسواق من مستويات وصلت 28 ألف جنيه شهر أغسطس 2024 إلي مستويات وصلت 20600 جنيه حالياً بنسبة تراجع 35.9%.

وذكرت الشعبة، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.