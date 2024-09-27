تعرض شخص للسرقة بالإكراه على يد عدد من الأشخاص تفاصيل

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات تعرض شخص للسرقة بالإكراه على يد عدد من الأشخاص بمدينة الشيخ زايد، حيث استدرجوه لشقة، واستولوا على متعلقاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شخص للسرقة بمدينة الشيخ زايد، وذكر المجني عليه أنه تعرف على أحد المتهمين عبر الإنترنت، واستدرجه لشقة، واشترك مع آخرين في سرقته بالإكراه، والاستيلاء على متعلقاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين، وتحرر