الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تعرض شخص للسرقة بالإكراه على يد عدد من الأشخاص تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات تعرض شخص للسرقة بالإكراه على يد عدد من الأشخاص بمدينة الشيخ زايد، حيث استدرجوه لشقة، واستولوا على متعلقاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شخص للسرقة بمدينة الشيخ زايد، وذكر المجني عليه أنه تعرف على أحد المتهمين عبر الإنترنت، واستدرجه لشقة، واشترك مع آخرين في سرقته بالإكراه، والاستيلاء على متعلقاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين، وتحرر

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