وائل جسار مع جمهوره في مهرجان الموسيقى العربية 32

يشارك الفنان وائل جسار في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل وائل جسار في مهرجان الموسيقى العربية 32

يقام حفل وائل جسار يوم السبت 12 أكتوبر على مسرح النافورة المكشوف في دار الأوبرا المصرية بقيادة الموسيقار عادل عايش.

كانت أحدث أغاني وائل جسار “كل وعد”، التي حققت أكثر من 84 مليون مشاهدة خلال 7 أشهر من طرحها مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية كل وعد

وتقول كلماتها "كل وعد وعدتهولك . هاوفيهولك ماتخافيش كل حلم هايجى وقته . وبأوانه ماتقلقيش مش هاقصر يوم معاكى صدقينى اجمدى دنا بقوى بيكى ماتضعفيش انتى نفسك كنتى حلم فيوم حلمته فضلت اعافر فى الحياه لغايه ماطولته وانتى زى ماكنتى واقفه فضهرى سانده هاتسندينى و هاعمل اكتر م اللى عملته اوعدينى ان انتى تبقى .. زى ضلى ماتبعديش كل صعب عليا عدى ..وانتى جمبى ماهزنيش الوحيده اللى فحياتى بتفهمينى واللى بيها وليها عمرى الجاى هاعيش

أغنية لو تخاصمني

بجانب أغنية “لو تخاصمني”، من كلمات لؤي الجوهري ألحان: أحمد زعيم، وتقول كلماتها:

“حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش مين هيكلمني مين يتحملني في الدنيا اكيد غيرك انت مافيش مين يتعب دايما علشاني يعرف اسراري وحكايتي مين اللي معاه بقي مفتاحي وفاهمني وحاقظ دخلاتي طب مين في جناني يعقلني وف كل حالاتي هيقبلني ارجعلي بعادك ده قاتلني وقفللي حياتي حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش حبيبي يالي واحشني انت معيشني كام يوم في غيابك صعبين موت طب مين يسمعني مين هيدلعني واضحك وانا جنبه بعلو الصوت”.