كشف الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، عن مزايا وعيوب تدريس منهج موحد لمادة التربية الدينية في مرحلة الثانوية العامة.

ونوه الخبير التربوي بأنه عند عقد موازنة بين المميزات والسلبيات نجد أن السلبيات أخطر ولا يمكن تعويضها بينما المميزات يمكن تحقيقها بطرق أخرى وبالتالي فإن فكرة تدريس هذه المادة كبديل عن الدين مرفوضة.

وأشار الخبير التربوي إلى أنه يمكن القبول بتدريس هذه المادة تحت مسمى القيم ويتم الإبقاء على تدريس الدين بل وتدريسه بتعمق أكثر لإشباع حاجة الطلاب للمعرفة الدينية و ضمان حصولهم على المعرفة الدينية من مصادر موثوقة.

وأوضح الخبير التربوي أن مميزات تدريس منهج مشترك لمادة التربية الدينية يجمع بين الدين الإسلامي والمسيحي تتمثل في: أن الطالب سوف تساعد على نمو الذكاء الثقافي لدى الطلاب .

وتتضمن مزايا تدريس منهج موحد لمادة التربية الدينية: أنها ستجعل تركيز الطلاب منصبا على الجوانب المشتركة أكثر من التركيز على فكرة الاختلاف، وأن الفكرة تعد تطبيقا عمليا للمواطنة والتفاعل الإيجابي بين جميع المواطنين.

كما تتضمن مزايا تدريس منهج موحد لمادة التربية الدينية: أنها تسهم في القضاء على بذور التطرف والإرهاب، وتساعد على ضم هذه المادة للمجموع في ضوء توحيد الموضوعات التي يدرسها الطلاب.

عيوب تدريس منهج موحد لمادة التربية الدينية

سوف لا يكون هناك مجال لدراسة تفصيلية لكل من الدين الإسلامي والمسيحي في المدارس حيث سيتم التركيز على القيم المشتركة فقط دون الخوض في تفاصيل وهذه التفاصيل بالتأكيد مهمة لكل فرد أيا كانت ديانته.

قد يؤدي هذا التعطش للمعلومات الدينية التفصيلية إلى جعل الطلاب يلجأون لمصادر أخرى غير موثوقة أو ذات توجهات غير مقبولة لإشباع حاجتهم إلى المعرفة الدينية.

تدريس التربية الدينية أحد الوسائل المهمة لتحصين الطلاب فكريا ومقاومة الانحرافات الفكرية والسلوكية وهو مصدر القيم ولذلك لابد من أن تكون الجرعة التي يتلقاها الطالب كافية ومتعمقة من أجل استقراره النفسي والفكري.

سوف تحتاج مادة التربية الدينية إلى معلم بمواصفات خاصة وتدريب عال وثقافة واسعة لتدريسها خاصة في المرحلة الثانوية.

دراسة توحيد منهج التربية الدينية

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دراسة إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع في الثانوية العامة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه عقد اجتماعات مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، من أجل إعداد منهج موحد يدرس التربية الدينية بشكل أخلاقي لطلاب الثانوية العامة.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد تطبيق منهج التربية الدينية الموحد سيتم إضافته للمجموع في الثانوية العامة على أن يكون الامتحان موحد.

