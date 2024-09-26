الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

التربية والتعليم: تدريس البرمجة في المرحلة الثانوية عمليًا

أكرم حسن مساعد وزير
أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون تطوير المناهج التعليمية، أن منهج البرمجة الجديد بدأ في المرحلة الابتدائية بصورة نظرية ويتم استكماله في الاعدادي والثانوي لكن بصورة عملية.

جاء ذلك خلال حوار مساعد وزير التربية والتعليم ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الاعلامي أحمد فايق، على قناة دي إم سي.

ونوه مساعد وزير التربية والتعليم باستعدادهم لتطوير المناهج سنويا في كل الفروع، وخلال منتصف الاسبوع المقبل سيبدأ تدريب المدرسين على فلسفة المناهج بعد تطويرها. 

مساعد وزير التربية والتعليم: تطوير التعليم أحدث نقلة نوعية

وأشار مساعد وزير التربية والتعليم إلى أن خطة تطوير التعليم بدأت في عام 2018 والأهداف واحدة وغير مرتبطة بأشخاص، وهذا التطوير كان نقلة نوعية في التعليم بشهادة المنظمات وبدأت بتطوير المرحلة الابتدائية.

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم أنهم أتموا خطة تطوير المرحلة الابتدائية العام الماضي ثم طبقوا التطوير على الصف الأول الاعدادي.

ولفت مساعد وزير التربية والتعليم إلى أن تطوير المناهج ليس عبارة عن كتاب يصدر ولكن رؤية وإطار عام ووضع مهارات وممارسات لابد أن يكتسبها الطالب في كل مرحلة.

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم أن هناك اهتمام بالكيف، وليس الكم في المناهج، والتركيز على المفاهيم الكبرى، وإعطاء الفرصة للطلاب على الابداع والابتكار. 

وأشار مساعد وزير التربية والتعليم إلى خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وتقليل المواد، وهذا ليس على حساب المادة العلمية، موضحا أن الحمل المعرفي للطلاب يقدر يدرس من 5 إلى 6 مواد في السنة، وهذا يستلزم أن في مواد تقبل عملية الدمج، ويكون في قيمة مضافة لعملية دمجها.

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