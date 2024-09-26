مسؤولون أمريكيون: إسرائيل تعرقل إيصال المساعدات إلى غزة

كشفت صحيفة "بروبابليكا" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل أبلغ مراراً عن حالات منع فيها الإسرائيليون إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، هذا المنع يأتي في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأفادت التقارير بأن مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) طالبوا الإدارة الأمريكية بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب ما اعتبروه عرقلة متعمدة لإيصال المساعدات إلى غزة. ووفقاً للمسؤولين، قدمت الوكالة الأمريكية توصيات تتعلق بتجميد بعض المبيعات العسكرية لحين تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفض توصيات وكالتين أمريكيتين توصلتا إلى أن إسرائيل تعمدت منع وصول المساعدات إلى غزة. وجاء رفض بلينكن وسط الضغوط التي تمارسها منظمات حقوقية دولية وأعضاء في الكونغرس على واشنطن لمحاسبة إسرائيل على دورها في تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وتشير التقارير إلى أن هناك مخاوف متزايدة داخل المؤسسات الأمريكية من تأثير استمرار الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل على سمعة واشنطن ومصداقيتها كوسيط نزيه في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتستمر الدعوات داخل الولايات المتحدة وخارجها لإيجاد حلول دبلوماسية تنهي الحصار المفروض على غزة وتخفف من معاناة السكان المدنيين.

ومع تزايد الضغوط الدولية، تبقى العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحت المجهر، حيث تتباين المواقف داخل الإدارة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية.

الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على البقاع شرقي لبنان اليوم الخميس

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على مناطق مختلفة في البقاع اللبناني (شرقي البلاد)، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية حتى لحظة كتابة هذا التقرير المناطق التالية: الهرمل، حوش السيد علي، يونين، سحمر، يحمر، لبايا، مشغرة، بعلبك، ميدون، كفرزبد، النبي شيت، علي النهري، العين، اللبوة، سهل طليا، النبي عثمان، وعدشيت القصير، الكرك. كما تم استهداف معابر حدودية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مطربا، العريض، صالح، وقبش.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان سابق بمقتل 60 شخصًا وإصابة 81 آخرين نتيجة "الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان" خلال اليوم. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة القتلى في الغارة التي استهدفت بلدة يونين إلى 39 شخصًا، معظمهم من السوريين، مع استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

منذ فجر الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي موجات من الغارات الجوية العنيفة في إطار عملية أطلق عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق تعتبر معاقل لحزب الله في جنوب وشرق لبنان. وقد خلفت هذه الغارات أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى، وأدت إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص.

في المقابل، تستمر صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية، مع إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

وتشهد المنطقة تصعيدًا مستمرًا منذ 8 أكتوبر 2023، حيث تتبادل الفصائل اللبنانية والفلسطينية، وعلى رأسها حزب الله، القصف مع الجيش الإسرائيلي عبر "الخط الأزرق" الفاصل بين البلدين. وقد أسفر هذا التصعيد عن سقوط مئات الضحايا، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل اللبنانية والفلسطينية بإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 137 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين وسط دمار واسع ومجاعة قاتلة.