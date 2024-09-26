الكشف على 1383 مواطن خلال قافلة الطبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن ١٤ عيادة متنقلة بعدد ٨ تخصصات طبية، و عدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وأطلقت المديرية قافلة طبية بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٣٨٣ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل ٥ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفي ،بالإضافة إلى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين ، وإجراء ٤٦٩ تحليل بمعمل الدم و ٤٤ تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٣٩ حالة بالأشعة و ٥٤ حالة أخرى بالسونار ،علاوة على فحص ١٥٧ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ٩ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٣٩ مواطن.

وتوافد الاهالى بشكل ملحوظ على الخدمات التى تقدمها المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بكافة المناطق وفي ذات السياق ، أطلقت مديرية العمل بقيادة فتحى التلاوى سيارة متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بكفر سعد ضمن خطة المبادرة لدعم وبناء الإنسان.

وتفقد الدكتور محمد أبو ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد السيارة للتأكد من تذليل كافة العقبات وتنفيذ مهامها..وفي سياق متصل ، نظمت مديرية الزراعة برئاسة م، خالد كسبة عدد من الندوات التثقيفة في الفترة من ٢٠٢٤/٠٩/١٧ وحتى ٢٠٢٤/٠٩/٢٥ باجمالى عدد مستفيدين ( ٧٤٢) ومن بينها ندوة عن الاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية بقرية الوسطاني وندوة عن أضرار حرق قش الارز وكيفية الاستفادة منه بقرية ميت أبو غالب وندوة عن فوائد تطهير المصارف وترشيد استهلاك المياه بقرية أم الرضا هذا وقد عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة أ،ناصر حماد ندوة عن مخاطر الأمية وتأثيرها على الفرد والمجتمع بالزرقا بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى والاوقاف والتربية والتعليم والتي استفاد منها 50 مواطن .كما شاركت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور إيهاب شكرى بقوافل إرشادية لتقديم الخدمات البيطرية المختلفة تم خلالها تغطية الخدمات لعدد ١٢٤١٦ حالة وتوعية ٢٤٣ مواطن.

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