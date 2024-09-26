دراسة إضافة التربية الدينية إلى مجموع الثانوية العامة

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دراسة إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع في الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ببرنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه عقد اجتماعات مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، من أجل إعداد منهج موحد يدرس التربية الدينية بشكل أخلاقي لطلاب الثانوية العامة، ويتضمن القيم والأهداف السامية المشتركة بين الديانتين.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد تطبيق منهج التربية الدينية الموحد سيتم إضافته للمجموع في الثانوية العامة على أن يكون الامتحان موحد.

أهداف هيكلة الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إعادة هيكلة الثانوية العامة تستهدف زيادة عدد ساعات التدريس للمواد الأساسية لاستكمال المناهج في المدارس.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الفلسفة هي "أم العلوم" وتم وضعها في الصف الأول الثانوي ليدرسها الطالب كمادة أساسية متكاملة ويعرف أساسيات المادة.

ووصف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معلمي مصر بأنهم موهوبين وعلى أعلى درجة من التدريب والإخلاص.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى حل مشكلة عجز أعداد المعلمين من خلال زيادة نصاب الحصص للمعلمين، والتعاقد مع مدرسين بالحصة.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الحلول التي تنفذت هي حلول المعلمين بعد إجراء جولات في جميع مدارس المحافظات.

مواد شهادة الثانوية العامة 2025

تشمل المواد الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتتضمن: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.

كما تشمل مواد شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء).

وتشمل شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ والجغرافيا، والإحصاء).

وتتضمن شهادة الثانوية العامة مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب، وتشمل التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، والتربية الوطنية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى وجود أربع مواد دراسية غير مضافة للمجموع في الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وتتضمن المواد غير المضافة في الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد: اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والأنشطة الاختيارية.