التعليم: مدارس الحكومة أفضل من نظيرتها الخاصة في التجهيزات التكنولوجية والإنترنت

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدولة المصرية بذلت مجهودات في ال10 سنين الماضيين لتطوير التعليم، وتزويد الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية بشاشات لا توجد في 90% من المدارس الخاصة والشاشات على أعلى مستوى وجميع فصول في المرحلة الثانوية بها كاميرات و أكسيس-بوينت للإنترنت، والفصول مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى.

وأضاف «عبد اللطيف»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز» أن الطلاب تمتلك الآن التابلت ولكننا أجرينا إعادة هيكلة للمرحلة الثانوية لزيادة حضور الطلاب داخل المدارس واستغلال ما وفرته الدولة من إمكانيات لاستغلالها في المرحلة القادمة.



وتابع وزير التعليم: «الجميع يعمل على استراتيجية واحدة هي 2030، ونعمل عليها ونكمل مسيرة من سبقونا ونشكرهم على ما قدموه للتعليم».

معلمو مصر أكفاء وموهوبون.. والتعليم سيكون جيد

وأكد أنه من المتوقع خلال عام 2030 ومع الزيادة السكانية أن يكون هناك 10 ملايين طالب ثانوي زيادة على قدرة استيعاب على المدارس، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة في حدود ما هو متاح.

وأوضح وزير التعليم: "بكل تأكيد، مش هنسيب ولادنا ولكن هنحل بإمكانياتنا، وكل شيء معمول له دراسات وكل شيء سيكون في مكانه الصحيح».

ووجه: «اطمنوا على ولادكو، وابعتوهم المدارس هيكون في تعليم جيد جداً، معلمين مصر أكفاء جداً، وموهبين جداً».

وواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: « أنا عايز الناس تطمن والقصة المخيفة بتاعت الثانوية العامة دي إن شاء الله إلى زوال».