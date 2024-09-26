إصابة نجم العين الإماراتي أمام الوصل

تلقى نادي العين الإماراتي ضربة موجعة، بإصابة أحد لاعبي الفريق خلال مباراته أمام الوصل في كلاسيكو الإمارات.

ويلتقي العين ضد الوصل حاليا، في قمة مباريات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025.

وغادر محمد عباس لاعب وسط نادي العين مباراة فريقه ضد الوصل في الدوري الإماراتي مصابا.

إصابة محمد عباس لاعب العين

وتعرض محمد عباس للإصابة في الشوط الأول عمر اللقاء، ولم يستطيع اللاعب استكمال المباراة.

وقرر هيرنان كريسبو مدرب العين مشاركة سنابريا لاعب العين من على مقاعد البدلاء على حساب عباس.

وانتهى الشوط الأول لمباراة العين والوصل بتقدم الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

عدد مرات فوز العين بدوري أبطال آسيا

ونجح نادي العين الإماراتي في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين خلال تاريخه، المرة الأولى كانت موسم 2003 بعدما تغلب على تيرو ساسانا التايلاندي، والثانية كانت في الموسم الماضي على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني.