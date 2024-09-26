كوبان من الشاي يومياً يقي من الخرف الشيخوخي

وجد الباحثون أن شرب كوبين على الأقل من الشاي يوميًا يوفر حماية إضافية ضد الخرف، وشرب هذا المشروب يقلل من خطر الإصابة بخرف الشيخوخة بنسبة 50% وبنسبة تصل إلى 86% بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد وراثي لهذا المرض.

وشرب الشاي قد يوفر الحماية ضد خرف الشيخوخة ويعتقد الباحثون أن هذا المشروب يقلل من خطر الإصابة بمرض عضال بنسبة 50%، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالخرف، يقلل الشاي من خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 86%، ووفقا للباحثين، يحتوي الشاي الأخضر والأسود على مكونات نشطة بيولوجيا تعمل على تحسين الذاكرة وتمنع عملية موت خلايا الدماغ.

وركزت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية، على صحة 900 من كبار السن الصينيين فوق سن 55 عاما وقدم المتطوعون للباحثين معلومات حول كمية الشاي التي تناولوها بين عامي 2003 و2005، وكل عامين حتى عام 2010، قام الباحثون بتقييم المهارات المعرفية للمشاركين في الدراسة كما تم جمع معلومات عن أسلوب حياتهم وصحتهم ونشاطهم البدني والاجتماعي وبحلول نهاية فترة المراقبة، أصيب 72 من كبار السن باضطرابات معرفية عصبية.

وقد أثبت العلماء أن خطر الإصابة بهذه الاضطرابات يمكن تقليله إلى النصف عن طريق شرب كوبين أو أكثر من الشاي الأخضر أو ​​الأسود يومياً وتم تفسير تأثير الشاي من خلال وجود مكونات نشطة بيولوجيًا مثل الكاتيكين والثيافلافين والثيروبيجينات والثيانين في أوراقه وعلى الرغم من أن الدراسة شملت فقط كبار السن الصينيين، إلا أن المؤلفين يعتقدون أن النتائج تنطبق على جميع الأجناس.

والشاي هو المشروب الغازي الأكثر شعبية في العالم بعد الماء، والصين هي أكبر سوق للشاي في العالم.