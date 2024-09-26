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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عامر حسين يكرم لاعبة سموحة ومنتخب مصر للكرة النسائية

بوابة الوفد الإلكترونية

كرم الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف على منطقة الاسكندرية لكرة القدم علي استقبال وتكريم رقية مصطفي كامل لاعبة سموحه ومنتخب مصر للكرة النسائية وذلك عقب عودتها من المشاركة في بطولة شمال افريقيا للناشئات تحت 17 سنة والتي أقيمت مؤخرا بتونس 

يذكر ان وكان الكابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم قد كرم قائد القوات البحرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية

وحضر الحفل الكابتن أحمد الكأس نجم منتخب مصر والكابتن أحمد سامى المدير الفنى لنادى سموحة والكابتن الهانى سليمان حارس مرمى  سموحة والكابتن أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سموحة

كما حضر أيضا من رؤساء الاندية أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج والمهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة وايضا أحمد عبد المجيد نائبرئيس نادى الاتحاد السكندرى وحازم الرجال امين صندوق نادى الاتحاد وعضو مجلس الادارة والدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة وأشرف مختار عضو مجلس ادارة نادى سموحة

وقد حضر أيضا جاسر منير مدير عام نادى الاتحاد السكندرى لتكريمه كأفضل مدير نادى 

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الجريدة الورقية