سفارة مصر بكندا تستضيف سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بالعاصمة أوتاوا

استضافت سفارة مصر لدى كندا سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية بالعاصمة الكندية أوتاوا، وذلك في إطار التباحُث حول أهم الموضوعات ذات الاهتمام المتبادَل، والعمل على التنسيق من أجل كل ما يُسهم في تعزيز العمل الأفريقي المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، بأن الاجتماع الموسّع شهد نقاشات هامة ومفيدة وتبادُل للآراء حول تعزيز العلاقات بين بلدان القارة الأفريقية وشعوبها، فضلاً عن أهم ما تبتغيه السفارات الأفريقية في أجندة عملهم بكندا.

هذا، مع التباحُث بشأن كيفية الارتقاء بالمزيد من الدفع قدماً بالاهتمامات الأفريقية في كافة المناحي الاقتصادية والتنموية، لاسيما فيما يتعلق بسُبل التعاون مع كافة الدوائر الكنديـة من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعوب بلداننا جميعاً في كل من أفريقيا وكندا.