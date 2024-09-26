"إدراك للتنمية" تطلق حملة "الوسيلة قرار .. حقها تختار"

بمناسبة احتفال العالم اليوم الموافق 26 من سبتمبر باليوم العالمي لوسائل منع الحمل، أصدرت مؤسسه إدراك للتنمية والمساواة بيان لها عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيه :

يحتفل العالم في ال 26 من سبتمبر والذي يوافق هذا العام 2024 ذكرى مرور 30 عام على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي انعقد عام 1994 في القاهرة؛ لوضع خطة عمل تضمن وتحافظ على الحقوق الإنجابية والجنسية للأفراد، وتلزم الحكومات بتوفير المنتجات الصحية اللازمة ضمن ميزانيتها باعتبارها أساساً للتنمية.

وأضاف البيان :إيماناً بحق النساء والفتيات في اتخاذ القرارات بشأن صحتهن الإنجابية والجنسية التي تتضمن قرارات تنظيم الأسرة، تطلق مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة حملة "الوسيلة قرار .. حقها تختار " على مدار 5 أيام للتوعية بالوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة والتركيز على حقوق النساء والفتيات في الوصول واتخاذ القرارات الصحية بشأن وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.

ولفت البيان : تُعرَّف الصحة الإنجابية بأنها حالة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي، في جميع مراحل الحياة. وتشمل الصحة الإنجابية أن تكون الولادات آمنة والحمل مرغوب فيه، بالإضافة إلى حماية النساء والفتيات من فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير السلع والخدمات الصحية اللازمة للتمتع بصحة إنجابية وجنسية جيدة.